Kawalerka jak marzenie!

Chcecie urządzić mieszkanie w nowoczesnym stylu, ale nie macie pojęcia co zrobić, by przy okazji było ono przytulne? Ta aranżacja jest doskonałym przykładem na to, jak można połączyć te dwa aspekty i uzyskać piorunujący efekt! Salon utrzymany został w subtelnych barwach, z dodatkiem pięknej błękitnej kanapy i motywującego plakatu z czerwonym motywem. Zwróćcie uwagę, jak fantastycznie współgra ze sobą kolorystyka stolika kawowego z bielą ściany i drewnem na podłodze! Bardzo interesującym zabiegiem, który zastosowali projektanci jest pokrycie fragmentu ściany drewnem, do złudzenia przypominającym to, które jest na podłodze – daje to wrażenie jeszcze większej przytulności, ale też nadaje nietypowego charakteru całej przestrzeni! Pamiętajcie, że elementami, które świetnie wpływają na ocieplenie wnętrza są dodatki. W tym przypadku miękki, beżowy dywan, mięsiste zasłony oraz poducha, sprawiają, że salon staje się nastrojowy i kameralny.