7 pomysłów na piękną jadalnię

Architekci z PINK PUG DESIGN INTERIOR stworzyli wyjątkową jadalnię, o której marzyć może każdy młody człowiek z wielkiego miasta. Białe ściany, pozwalające wnętrzu na całkowitą jasność oraz unikatowe meble tworzą spójną aranżację opartą na miłości do designu i niewymuszonego eklektyzmu. Jedną z największych zalet tej przestrzeni jest czarny okrągły stół zachęcający do wspólnego delektowania się posiłkami oraz towarzyszące mu krzesła. Każde jest inne, co przywodzi na myśl klimatyczne berlińskie knajpki i sprawia, że całe pomieszczenie ożywa. Kolejną wyjątkową rzeczą w tej jadalni jest przeszklona szafka w stylu vintage, rodem z przychodni lekarskiej. Zachęcamy Was do dawania meblom, o których inni już zapomnieli nowego życia – dzięki temu, Wasze pokoje zyskają szczególnego charakteru.