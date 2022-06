Luksus w polskim wydaniu!

Pewnie wielu z Was myśląc o swoim wymarzonym domu tworzyło w głowie różnorodne wizualizacje. W zależności od tego, czy jesteście miłośnikami nowoczesnego, czy też rustykalnego stylu z pewnością nieco się one od siebie różniły. Obecnie architekci są w stanie zrealizować nawet najdziwniejsze projekty. Wszystko po to, by każdy domownik mógł się w danym budynku czuć w pełni komfortowo. Nasi specjaliści po dokładnych namysłach stworzyli prawdziwe cudo, które dziś będziemy mieli okazję Wam zaprezentować! Efektem ich pracy jest dom, który przypomina nowoczesny zamek. Dzisiaj sami będziecie mogli się przekonać o tym, jak genialnie on się prezentuje. Jego powierzchnia bez garażu i kotłowni wynosi 635.90 m2, z kolei powierzchnia całkowita to aż 1676.92 m2. Ta przestrzeń niewątpliwie dała ogromne pole do popisu naszym profesjonalistom.

Nie czekajmy dłużej – zapraszamy do oglądania tego oryginalnego projektu!