Dom dla odważnych!

Jeśli uwielbialiście w dzieciństwie bajki o szklanych pałacach, to ten dom z pewnością Was zachwyci! To współczesna wersja budynków ze świata fantazji. Jego fasady są prawie całkowicie przeszklone i nie mówimy tutaj o ogromnych oknach na wysokość jednej ze ścian lecz o całym budynku, który wydaje się być skonstruowany jedynie ze szklanych tafli oraz ich aluminiowych ram. W rzeczywistości mamy do czynienia z mocną betonową konstrukcją, która rozwija się niczym drzewo wokół centralnej osi, a z wierzchu pokryta jest delikatną szklaną powłoką. Jakby tego było mało, ten dom pokochają także miłośnicy aranżacji wnętrz z wykorzystaniem intensywnych kolorów.

Zaciekawieni? Zapraszamy w podróż do Szwajcarii, by poznać niecodzienny projekt architektów ze studia L3P…