Dom bez ogrzewania!

Pokazywanie Wam wspaniałych górskich rezydencji, to jedna z tych rzeczy, które na homify uwielbiamy najbardziej. Zwłaszcza, że oryginalne pomysły naszych architektów mogą stać się inspiracją nie tylko na budynek umiejscowiony w spektakularnym krajobrazie. Nie są to bowiem jedynie domy rustykalne, czy też w inny sposób nawiązujące do tradycji drewnianego budownictwa w górach, ale także wspaniałe nowoczesne kreacje. Do właśnie tej grupy należy intrygujący dom w Południowym Tyrolu, za którego projekt odpowiada studio architektury AllesWirdGut Architektur. Jego nazwa tłumaczy się na wszystko będzie dobrze i zaraz się przekonamy, że nie jest to pusta obietnica!

Najciekawsza rzecz na temat projektu SUSI to… brak ogrzewania! Chcecie sprawdzić, jak projektuje się tak energooszczędny dom? Czas wybrać się do Austrii.