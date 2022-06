Jak mieszkają zodiakalne Raki?

Wyraziste, intensywne, neonowe barwy nie należą do ulubionych kolorów Raków. Najlepiej czują się one we wnętrzach urządzonych w stonowanej i neutralnej palecie kolorów, którą dominują biel, beże, jasne brązy i szarości. Odcienie te sprawiają, że domy Raków są nie tylko ciepłe i przytulne, ale także emanują świeżością i czystością. Idealnym dopełnieniem tej neutralnej kolorystyki są miękkie tkaniny, potęgujące wrażenie domowego ciepła. Poduszki, koce i narzuty to niezbędne elementy dekoracyjne, których nie brakuje w mieszkaniach zodiakalnych Raków.