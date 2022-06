Dom o trzech obliczach!

Patrząc na ten obiekt zdecydowanie można stwierdzić, że jest to intrygująca bryła. Rzadko spotyka się domy o tak nietypowej konstrukcji. Składa się ona z przylegających do siebie trzech bloków. Dwa z nich pokrywa biała elewacja, z kolei trzeci – środkowy ozdobiony został drewnem. To połączenie sprawia, że całość wygląda bardzo stylowo. Nasi eksperci doskonale znają się na nowoczesnych trendach, co zdecydowanie udowadnia ten projekt. Cały budynek zdecydowanie wyróżnia się na tle innych obiektów, znajdujących się w tej okolicy.