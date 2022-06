Rośliny domowe, które może mieć każdy!

Palmy świetnie sprawdzają się jako rośliny doniczkowe i stanowią ciekawy akcent we wnętrzu! Uprawiane w donicach nigdy nie osiągną zbyt dużych rozmiarów, jednak ich egzotyczny wygląd wystarczająco przykuwa wzrok. Palmy mogą być punktem centralnym aranżacji naszego pomieszczenia – są wystarczająco wysokie, by od razu zwrócić na siebie uwagę. Mogą stanowić one horyzontalny akcent we wnętrzu, wizualnie dodając mu wysokości. Ich rozmiar umożliwia również optyczny podział pomieszczenia na strefy, co jest niezwykle przydatne przy dużych i otwartych przestrzeniach. Latem możemy przenieść palmy także na zewnątrz – będą one świetnie wyglądały na balkonie lub tarasie.