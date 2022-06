Niebanalny dom pod Wrocławiem

Są takie domy, która sprawiają, że, przechodząc obok nich, przystajemy na dłużej i z ciekawością przyglądamy się ich bryle. Nierzadko rozbudzają w nas taką ciekawość, że musimy silnie powstrzymywać się, aby nie zajrzeć przez okna do środka i nie przyjrzeć się wnętrzom.

Taki właśnie jest dom zaprojektowany przez architekt Iwonę Fabrowicz z pracowni Lipińscy Domy. Choć nie każdemu musi przypaść on do gustu, to jednak niezaprzeczalny jest fakt, iż dom ten przyciąga uwagę, jest niekonwencjonalny, niebanalny i pomysłowo zaaranżowany.

Macie jakieś wątpliwości? Po zapoznaniu się z tym projektem z pewnością się z nimi pożegnacie!