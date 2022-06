Wybierz idealny stół do jadalni w kilku prostych krokach!

Mała lub przestronna, kanciasta bądź wąska, każda przestrzeń, którą planujemy przeobrazić w wyjątkowe miejsce wymaga od nas zaznajomienia się z metrażem oraz planem tego pomieszczenia. Bez tej wiedzy nasze wnętrze nie będzie w pełni przemyślane, a co za tym idzie funkcjonalnie rozplanowane.

W dzisiejszym artykule zajmiemy się przestrzenią jadalnianą, a dokładniej stołem do jadalni. Czym się kierować wybierając odpowiedni stół, jaki kolor bądź materiał wytypować, tak aby służył nam przez długie lata oraz jaki kształt stołu wybrać do pomieszczeń o różnym układzie. Jadalnia to przestrzeń, na którą mogą sobie pozwolić nieliczni. Odrębne pomieszczenie, z dużą ilością okien, pięknym oświetleniem i masywnym stołem to marzenie wielu z nas, niestety często nieosiągalne. Na tego typu luksus mogą sobie pozwolić właściciele domów jednorodzinnych bądź apartamentów o sporym metrażu. W większości współczesnych budownictw salon jest łączony z kuchnią, a więc tę przestrzeń jadalnianą musimy wydzielić w salonie. Jednak jak to zrobić kiedy rozmiar pomieszczenia jest ograniczony, a chcielibyśmy dodatkowo stworzyć strefę relaksu oraz miejsce do pracy? Podstawą są pomiary oraz odpowiednio dobrane meble, wyposażenie do wielkości przestrzeni. Nasz stół jadalniany powinien również być dopasowany do potrzeb rodziny. Rodzina z dwójką dzieci powinna zastanowić się nad rozkładanym, prostokątnym bądź kwadratowym stołem, który w zależności od potrzeb można rozłożyć bądź złożyć. Nie zajmuje dużo cennej przestrzeni, a jest niezwykle funkcjonalny. Mając niewielką przestrzeń warto zainwestować w tego typu rozwiązania, meble oszczędzające miejsce to doskonały pomysł! Zapraszamy Was do zapoznania się z naszym krótkim poradnikiem. Mamy nadzieję, że nasze uwagi pomogą Wam dobrać odpowiedni stół do jadalni.