Sensacyjny dom na tradycyjnym osiedlu!

Oto łazienka tego pięknego domu. Jak zapewne zauważyliście jet to bardzo przestronne i jasne miejsce. Wszystko dzięki umieszczeniu w tej strefie ogromnego przeszklenia, które pozwala na to, by ciepłe promienie słońca wpadały bez skrępowania do tego wnętrza. Duże lustro również wpływa na to, że całe pomieszczenie wydaje się być wizualnie większe. To świetny, prosty trik, który przyda się szczególnie właścicielom niewielkich łazienek.

Szukacie innych przykładów pięknych domów? Sprawdźcie tutaj:

homify 360°: dom aatrialny z okolic Opola