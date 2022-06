Mini dom w maxi stylu!

Spędzanie każdego wolnego dnia na plaży pewnie leży poza zasięgiem wielu z nas, o domu przy plaży nie wspominając. Jednak budynek, który dzisiaj chcemy zaprezentować Wam na homify, to coś znacznie więcej niż wyjątkowa lokalizacja 150 metrów od wybrzeża Atlantyku na wschodnim krańcu wyspy Long Island w stanie Nowy Jork. Do tego dzieło studia architektury Bates Masi Architects zewsząd otoczony jest zielenią! My jednak chcemy pokazać tę budowlę jako inspirację dla wszystkich tych, którzy myślą o budowie małego domu. Czeka nas bowiem wyprawa do niezwykle stylowej bryły o powierzchni mieszkalnej 56m2! Jej wysokość też nie imponuje, to zaledwie 7,5m. A mimo tego, z pewnością niejeden właściciel większego domu chętnie by zamienił się z mieszkańcami!

Ciekawi Was o czym mowa? Zapraszamy na podróż do Stanów Zjednoczonych…