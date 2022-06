6 pomysłów na wyjątkową dekorację świątecznego stołu!

Zima to okres, który dostarcza nam wielu sposobności do spotkań z bliskimi i przyjaciółmi. Nie tylko okres świąteczny ale także sylwester i karnawał to świetne okazje do wspólnego biesiadowania przy stole. Talerze, szklanki, kieliszki, sztućce, dekoracje to stołowa scenografia uprzyjemniająca smak potraw i wspólnych rozmów. Wystrój jadalni pokieruje nastrojem spotkania dlatego zastanówcie się czy chcecie przyozdobić stół elegancko i szykownie czy może lekko i ze swobodą. Każda aranżacja musi być podkreślona nastrojowym światłem – ciepły, migoczący płomień świecy nadaje się do tego idealnie. Im więcej świec na stole tym lepiej. Mogą być identyczne, włożone do spektakularnego świecznika lub różnorodne ułożone w kilku większych i mniejszych świecznikach o podobnym stylu. Zobaczcie nasze propozycje jak ciekawie a zarazem nie drogo przygotować stół na świąteczny obiad.