Nietypowy dom wśród zieleni

Wchodząc do środka domu, od razu zauważamy, że dominującym tu materiałem jest beton. Pozostawiono go w jak najbardziej bazowej formie, wykorzystując jego walory wizualne. Na podłodze został zaimpregnowany, co chroni go przed zniszczeniem i przedłuża okres jego użytkowania. Wnętrze salonu urządzono ze smakiem, wprowadzając do niego wiele elementów bezpośrednio odwołujących się do natury. Jest tu dużo drewna i bieli, ożywionych wyrazistymi kolorystycznymi akcentami.