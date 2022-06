Od banału do prawdziwego szału!

Nawet te domy, które kiedyś w pełni spełniały potrzeby właścicieli mogą z czasem stać się niepraktyczne i przestać odpowiadać gustom estetycznym mieszkańców. Jeśli lubimy nasze lokum, a wizja przeprowadzki wywołuje u nas ból głowy, to powinniśmy zastanowić się nad przebudową. Każda ingerencja w istniejącą strukturę jest inna. Różnić się będzie skala, cena. Niektóre projekty całkowicie odmieniają charakter konstrukcji, inne przywracają jej dawny blask. Większość jednak łączy to, że dokonuje się remontu przynajmniej części budynku oraz powiększa się przestrzeń mieszkalną.



Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was interesujący projekt całkowitej metamorfozy jednorodzinnego domu we francuskiej miejscowości Noisy le Roi. Jest to dzieło paryskiego studia architektury Olivier Stadler Architecte. Nasi profesjonaliści z ciemnej nory bez żadnego charakteru uczynili eleganckie lokum dla współczesnej rodziny.

Jesteście ciekawi efektów ich pracy?