Masywny dom – delikatne wnętrze!

Geometryczny projekt domu, to taki, który pełen kątów prostych, łatwych do rozpoznania geometrycznych figur, oraz często charakteryzujący się symetrią. Geometryczny jest przeciwieństwem organiczny , dlatego też wielu osobom może kojarzyć się z surowością bryły, z całkowitą racjonalnością. Dzisiaj niemieccy architekci ze studia Neugebauer Architekten w Wiesbaden przekonają nas, że wcale nie musi tak być! Geometryczne formy mogą wręcz być zabawne czy sympatyczne. Nie wierzycie? Zaraz Was o tym przekonamy, bowiem przygotowaliśmy dzisiaj dla Was naprawdę inspirujący projekt domu jednorodzinnego. Nie jest on ekstrawagancki, nie szokuje lecz ma w sobie charakter, można powiedzieć pazur, którego brak wielu bezbarwnym, banalnym nowoczesnym budynkom.

Zaciekawieni? Pora odwiedzić naszego zachodniego sąsiada!