Mały dom z wielkimi możliwościami!

Szerokie schody, prosta barierka, a także białe oświetlenie przenoszą nas do krainy nowoczesności, w której nic nie jest oczywiste! Architekci zdecydowali się na wejście do domu w kolorach szarości, co zwiastuje minimalistyczną aranżację wnętrz, ale także przestrzeni podwórza. Obudowane wejście uchroni przed deszczem i wiatrem przychodzących do nas gości, a także nas samych, gdy w pośpiechu szukać będziemy kluczy do ciepłego domu. Teren przed wejściem otoczono zielonymi krzewami, co łagodzi nowoczesną estetykę budynku.