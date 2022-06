Tanie, ale stylowe pomysły na piękny salon!

Wybierając minimalistyczny styl dla swojego wnętrza, koszt będzie stosunkowo nieduży, przynajmniej w porównaniu do innych, bardziej ozdobnych stylów. Niewielka ilość mebli to niewielki koszt a wiecie przecież, że meblowanie jest najdroższą częścią urządzania wnętrza. Minimalizm jest teraz modny, więc Wasz salon jeszcze długo będzie wyglądał kultowo. Styl minimalistyczny w aranżacji jest definiowany przez neutralne kolory, w szczególności monochromatyczne, użycie neutralnych materiałów, proste linie na meblach i szafkach. Oświetlenie powinno być dyskretne, ale obfite. Używajcie bardzo niewielu akcesoriów wybierając elementy do dekoracji, kierując się raczej ku jednemu, dwóm większym rzeczom, niż całej stercie drobiazgów. Bibeloty pochowajcie do ozdobnych pudełek lub koszy. Uprzątnięta przestrzeń pozbawiona zbędnych dodatków wygląda bardziej elegancko i szykownie.