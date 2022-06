Gwiazda tradycyjnego osiedla!

Jeżeli lubicie nowoczesne projekty – nie mogliście trafić lepiej! Dziś przygotowaliśmy dla Was coś naprawdę wyjątkowego! Nasi architekci stworzyli nowoczesny dom, który naprawdę zachwyca. Willa z 1979 roku została poddana gruntownemu remontowi, a genialny efekt końcowy jest widoczny na zamieszczonych poniżej zdjęciach. Forma obiektu przypomina zgrabną kostkę, która niewątpliwie dodaje całemu budynkowi niesamowitego szyku. Specjaliści dokładnie przemyśleli każdy metr tego intrygującego projektu, dzięki czemu jest on w stu procentach dostosowany do potrzeb użytkowników. Każda kondygnacja tego niezwykłego domu została przesunięta o 150 centymetrów, dzięki czemu trzy poziomy zamieniono w sześć. Dom z zewnątrz prezentuje się bardzo minimalistycznie, co idealnie współgra z jego wnętrzem. Takiego genialnego obiektu z pewnością nie da się przeoczyć! Powierzchnia użytkowa to 300m2, z kolei całej działki to aż 470m2. Warto podkreślić, że cały obiekt został przystosowany do funkcjo biurowej z jednoczesnym zachowaniem jego przeznaczenia mieszkalnego.

Przekonajcie się sami, jak wspaniale prezentuje się ten nowoczesny dom!