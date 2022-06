Doskonały dom w stylu EKO!

W górskim krajobrazie możemy zaobserwować najróżniejsze cuda architektury. W Polsce prym wiedzie styl zakopiański w najróżniejszych odsłonach, choć coraz więcej osób zastanawia się także nad estetyką bardziej zbliżoną współczesnym gustom. W efekcie powstają arcyciekawe rezydencje, łączące w sobie zamiłowanie do tradycji i do nowoczesnej prostoty. Co łączy przeszłość z teraźniejszością? Oczywiście zamiłowanie do natury!

Jeśli zastanawiacie się nad budową własnego domu w górach, to projekt, który na homify dzisiaj dla Was przygotowaliśmy, może posłużyć za wspaniałą inspirację. Mowa o dziele austriackiego studia architektury Innauer-Matt Architekten o romantycznej nazwie: Dom dla Julii i Björna. Zamieszkać z ukochaną osobą pośród górskich wzgórz? Brzmi bajkowo! Fantastyczna drewniana konstrukcja zachwyci wszystkich miłośników naturalnych materiałów…

Czy dom sprosta naszym wyobrażeniom? Czas się o tym przekonać…