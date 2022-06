Łóżko idealne – homify podpowiada, jak wybrać!

Zmiana narzuty to najprostszy i najszybszy sposób, by odświeżyć wystrój sypialni. Ale oprócz względów estetycznych narzutę warto zmieniać sezonowo. Gdy za oknem pada śnieg a temperatura jest niepokojąco niska warto sięgnąć po cieplejsze nakrycie, które będzie stanowić dodatkowo warstwę chroniącą przed chłodem. Wybierając koce i narzuty warto dopasować je stylistycznie do wystroju oraz kolorystyki pomieszczenia, tak, aby uzupełniały one aranżację, pasowały do tapicerki mebli, koloru pościeli czy poduszek dekoracyjnych. Ważnym aspektem jest też rozmiar narzuty. Musi ona przykrywać całą powierzchnię łózka. Na zdjęciu lekka i eteryczna, pastelowa aranżacja została uchwycona okiem AYUKO STUDIO.