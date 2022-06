homify 360°: uroczy domek w górach

Drewno, tego samego typu co podłoga, użyte zostało do konstrukcji szafki, która otacza łóżko, słóżąc jednocześnie za wezgłowie. To samo drewno tworzy głęboką ramę okna, której można użyć do siedzenia i kontemplowania niesamowitego widoku…

Lubicie styl skandynawski? Zobacznie koniecznie ten Katalog Inspiracji: Jak urządzić mieszkanie w świeżym skandynawskim stylu? Przykład z Lublina.