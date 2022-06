homify 360°: szwajcarska kostka

Dziś wybierzemy się do Szwajcarii, aby obejrzeć dom jednorodzinny, którego budynek z pewnością znalazłby dla siebie miejsce w naszym polskim architektonicznym krajobrazie. Polskie domy „kostki” to bardzo popularne elementy zabudowy podmiejskich osiedli. Choć czasami zbyt licznie zapełniają przestrzeń, to jednak są uniwersalne i dzięki niewielkim zmianom nadać im można wyjątkowego charakteru.

Taką właśnie kostkę, w szwajcarskiej odsłonie, obejrzymy w tej odsłonie serii homify 360°. Dzięki formie bryły, wpisuje się w okoliczną zabudowę. Jednakże, jego nowoczesny charakter nadaje mu na jej tle wyjątkowy status.

Zajrzyjcie, jak w Szwajcarii buduje się domy kostki!