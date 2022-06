Nowoczesność w zgodzie z naturą!

Głównym bohaterem tego nietypowego projektu jest drewno. To ono sprawia, że cały obiekt prezentuje się naprawdę świetnie! Nasi specjaliści specjalnie wybrali ten materiał do aranżacji domu, ponieważ jest on wyjątkowo trwały, a co więcej sprawia, że budynek nabrał naturalnego rysu. Drewno zostało tutaj użyte zarówno do aranżacji części podłóg, jak i ścian.

Widoczna na zdjęciu ściana z drewna wprowadza do tego miejsca lekko orientalną nutkę. Takie wrażenie udało się uzyskać dzięki temu, że światło słoneczne w niewielkim stopniu przechodzi przez poszczególne szczeble tworząc ciekawy efekt. Tak zaaranżowana przestrzeń jest naprawdę wyjątkowa!