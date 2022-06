Zamieszkaj w domu z nowoczesnej bajki!

Teraz macie okazję przyjrzeć się z bliska temu, jak prezentuje się korytarz. Został on zaaranżowany cały w bieli, przez co jego przestrzeń jest bardzo jasna i świeża. To świetny sposób na to, by wizualnie to miejsce sprawiało wrażenie większego, niż w rzeczywistości. Z tego zabiegu powinni skorzystać Ci z Was, którzy nie dysponują zbyt dużą przestrzenią. Na pewno finalny efekt Was nie rozczaruje!