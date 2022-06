Nowoczesny dom do pozazdroszczenia!

Tym długim korytarzem możemy dostać się do wszystkich sypialni oraz łazienki. Nasi eksperci specjalnie zdecydowali się go zaprojektować w taki sposób, by jeden pas ścian pokrywały przeszklenia. Nie ma wątpliwości co do tego, że dodają one tej przestrzeni niesamowitego charakteru.

Zwróćcie uwagę na genialne połączenie barw w tej strefie. Drewno wiśniowe widoczne na podłodze oraz biel ścian tworzą idealną kompozycję, którą warto zainspirować się tworząc własne cztery ściany!