Dom inspirowany Harrym Potterem!

Z salonu przenosimy się do kuchni. Została ona zaaranżowana w bardzo nowoczesny sposób. Wszystkie meble, które zostały wybrane do tej strefy są nie tylko bardzo eleganckie, ale przede wszystkim praktyczne. Duża ilość szafek oraz szuflad zapewnia to, że wszystkie akcesoria kuchenne, a w tym garnki, patelnie, czy też blender – mają swoje miejsce. W takiej kuchni nie ma mowy o tym, by jakaś potrawa miała się nie udać. Inną cechą tej niezwykłej kuchni jest przestronność. To bardzo ważne, by zaprojektować tą strefę w taki sposób, by przemieszczenie się w niej nie sprawiało trudności. Naszym architektom udało się to w stu procentach!