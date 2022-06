Zdumiewający dom z drewna!

Południowa strona domu posiada bardzo dużo okien. Wszystko to po to, by zapewnić odpowiednią dawkę naturalnego światła we wnętrzu budynku. Po tej stronie uwagę zdecydowanie przykuwa pomysłowa aranżacja ogrodu. Zrobienie w nim oczka wodnego i otoczenie całości kamieniami wywołuje wrażenie, jakbyśmy znajdowali się przy niewielkim górskim potoku. To bez wątpienia doskonale miejsce by się zrelaksować.