Przytulne poddasze na Powiślu

Metraż do wykorzystania był bardzo ograniczony. Dlatego też przestrzeń publiczna mieszkania jest całkowicie otwarta. Funkcjonalne strefy płynnie w siebie przechodzą, czasem trudno powiedzieć gdzie zaczyna się jedna, a gdzie następna. Na powyższym zdjęciu widzimy wejście do mieszkania, schody na drugi poziom, kuchnię oraz salon! A mimo to, nie ma mowy o poczuciu ciasnoty czy przeładowania. By osiągnąć tak imponujący efekt, zastosowano wiele przemyślanych zabiegów. Po pierwsze biel! Po drugie praktyczny i ciekawy design. Krzesła barowe, które widzimy na drugim planie mają nieoczywistą, artystyczną wręcz formę, dzięki czemu nie mamy wrażenia jakby kuchnia zabierała przestrzeń salonu. Warto przyjrzeć się także kanapie w zgaszonym fiolecie, ponieważ to rzadki nie-biały mebel w tym mieszkaniu. Zarówno jej kolor jak i faktura współtworzą, wraz z drewnem oraz odsłoniętą gdzieniegdzie cegłą, ciepły klimat mieszkania.