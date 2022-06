Nowoczesny dom o niezwykle modnym wnętrzu!

Przestrzenią, która dość odstaje od pozostałych pomieszczeń jest sypialnia. Architekci zdecydowali się na urozmaicenie tego wnętrza o zdecydowane akcenty kolorystyczne, a także piękne dodatki, by otrzymać przytulną i komfortową przestrzeń do wypoczynku i kojącego snu. W przeciwieństwie do innych pomieszczeń, zamiast drewnianej podłogi projektanci wybrali grafitową wykładzinę. Jest to świetny zabieg, by ocieplić pokój! Biało-czarne łóżko zostało ozdobione narzutą o soczystym, turkusowym kolorze, który ożywia całą przestrzeń. Elementem, który spaja aranżację i dodaje jej charakteru, jest nowoczesna lampa o transparentnym, żółtym kloszu o okrągłej formie.