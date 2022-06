Białe na czarnym – świetny dom w Konstanicinie

Elegancki salon usytuowano tuż przy dużym oknie, z którego rozciąga się piękny widok na otaczającą dom działkę. Chcąc zaznać odrobiny prywatności, mieszkańcy domu mogą okno zasłonić ciężką czarną zasłoną. Narożnikowa kanapa to doskonały mebel do tego typu salonu- gwarantuje wystarczająco miejsca do przyjmowania gości oraz do relaksu przed telewizorem.