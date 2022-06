Tapeta w łazience – czy to dobry pomysł?

Aranżacja łazienki wymaga od nas zaznajomienia się z przestrzenią oraz metrażem jakim dysponujemy. Wielkość tej przestrzeni jest niezwykle istotna, aby móc w pełni funkcjonalnie, estetycznie oraz przytulnie ją zaprojektować. To miejsce, w którym spędzamy dużo czasu, szczególnie o poranku i wieczorem. Jak powinniśmy je urządzić, aby było komfortowe i łatwe w użytkowaniu? Dziś postaramy Wam się odpowiedzieć na wszystkie trapiące Was pytania oraz czy tapeta w łazience jest dobrym pomysłem!

Chcąc zaprojektować idealną łazienkę staramy się znaleźć miejsce na umywalkę, pralkę, wannę bądź prysznic, podstawowe elementy aranżacji tej przestrzeni, jednak jej estetyka i wygląd zewnętrzny są równie ważne co funkcjonalne rozplanowanie. W standardowych aranżacjach łazienek prym wiodą płytki ceramiczne. To tradycyjna forma wykończenia łazienki. Są praktyczne, łatwe w utrzymaniu, a co najważniejsze prezentują się nienagannie. Jednak od dłuższego czasu niesłabnącą popularnością cieszą się tapety ścienne do łazienki. Zapewne większość z Was zastanawia się jak to możliwe, aby w pomieszczeniu, w którym panuje spora wilgoć wykorzystać tapetę? Otóż współczesne tapety przeznaczone do stosowania w łazience czy kuchni pokryte są specjalną powłoką PCV, która jest odporna na ścieranie, zabrudzenia oraz wilgoć. Ich trwałość ocenia się nawet do 30 lat. Co więcej cena tapety do łazienki jest niższa niż glazura, zatem zyskujemy nie tylko niepowtarzalny, oryginalny wygląd, ale także zaoszczędzamy sporo pieniędzy, które możemy ulokować na lepszej jakości armaturę czy wyposażenie łazienki.

W poniższej części artykuły skupimy się głównie na odporności tapet do łazienki oraz ich specyficznym właściwościom, które pozwalają na wykorzystanie ich w tak niekorzystnych warunkach, jakie panują w łazience.