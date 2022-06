Spektakularny remont domu na angielskim wybrzeżu!

Przyjrzyjmy się bliżej kuchni. Jej zabudowę wykonano z najwyższej jakości materiałów, takich jak kwarc, a blaty kuchenne z marmuru. Wyposażono ją w sprzęty najwyższej technologii, na które składają się dwie lodówki, piekarnik parowy, piekarnik elektryczny, maszyna do lodu, ekspres do kawy oraz płyta indukcyjna. Sosnowe drewno, użyte do wyłożenia podłogi, pięknie komponuje się z białymi powierzchniami ścian i mebli kuchennych, wprowadzając do wnętrza nieco skandynawskiej estetyki.