Choinka bożonarodzeniowa – żywa czy sztuczna?

Święta Bożego Narodzenia to jedno z najbardziej wyczekiwanych świąt w roku. Już z początkiem grudnia każdego z nas dopada przedświąteczna atmosfera oraz szał przedświątecznych zakupów. Staramy się, aby nasz dom, w którym będziemy przyjmować gości, w pełni odzwierciedlał świąteczny klimat, stwarzał szczególny nastrój przyjazny każdemu. Zapach pierników, pomarańczy cynamonu oraz świeżej choinki przenikają się i tworząc razem kwintesencję bożonarodzeniowej atmosfery. Jednak każdego roku większość z nas staje przed tym samym wyborem: Jaką choinkę wybrać? Sztuczną czy żywą? Zainwestować w piękną, naturalnie wyglądającą, jednak sztuczną choinkę czy zakupić świeże, ekologiczne drzewko, którego i tak pozbędziemy się po świętach. To pytanie zadajemy sobie niezmiennie co roku. Natomiast dziś postaramy się Wam doradzić jaki typ drzewka świątecznego wybrać, tak aby w pełni zdobił nasze wnętrze, godnie je reprezentował oraz dbał o nasze środowisko, otoczenie. Myślę, że zapoznawszy się z tekstem nikt już nie będzie miał wątpliwości!

Choinka to nieodzowny element świątecznej atmosfery, to także symbol świąt Bożego Narodzenia. Tradycje związane z tym szczególnym okresem są dla nas wyjątkowo ważne, a tradycyjnym drzewkiem świątecznym jest właśnie sztuczna choinka. Każdy z nas pamięta czasy dzieciństwa oraz plastikowe drzewko, które przez cały rok czekało w pawlaczu aż nadejdzie magiczny grudzień. Jednak czasy się zmieniają, a społeczeństwo coraz częściej dokonuje świadomych, przemyślanych zakupów, które mają pozytywne konsekwencje dla naszego naturalnego środowiska. Do niedawna panowało przekonanie, że kupując żywą choinkę ścinamy lasy, co w efekcie prowadzi do ich dewastacji. Jednak statystyki są bezlitosne i jednoznacznie wskazują nam właściwy wybór, jakim jest żywe drzewko świąteczne. Jak się okazuje 98% choinek na świecie pochodzi ze specjalnie prowadzonych w tym celu upraw bądź z przecinek pielęgnacyjnych, prowadzonych w ramach standardowej gospodarki leśnej, natomiast 2% z nielegalnej wycinki lasu. Podstawą naszego zakupu powinno być rzetelne sprawdzenie źródła pochodzenia drzewka oraz zapoznanie się ze świadectwem legalności sprzedającego. Po uzyskaniu tych informacji świadomie możemy dokonać zakupu.