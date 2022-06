Cztery ściany w nowym wydaniu!

Wraz z nadejściem lata warto również pomyśleć nad odświeżeniem pokoju Waszego dziecka! Każdy lubi subtelne zmiany, które pozwolą na to, by czuć się dobrze we własnym mieszkaniu. I Wasze dzieci z pewnością docenią Wasze starania, by ich pokój był dla nich jak najbardziej przyjazny i rozkoszny! Niezwykle optymistyczne ilustracje od SZAST I PRAST rozweselą pokoje Waszych pociech i pozwolą na rozbudzenie ich wyobraźni! Aby odmienić dotychczasową stylizację pokojów dzieci, możecie przebierać w niezliczonej ilości plakatów ze słodkimi zwierzątkami, czy napisami. To, co nas w nich zachwyca to design na wysokim poziomie i niezwykle zabawne oraz trafne sentencje.