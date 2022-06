Nietypowe wnętrze domu w Poznaniu

Przestrzeń kuchni i jadalni została połączona, dzięki czemu pomieszczenie jest przytulne, a jednocześnie funkcjonalne. Architekci niezwykle sprawnie scalili nowoczesność z elementami antycznymi, co daje niebanalny i oszałamiający efekt. Białe, minimalistyczne błyszczące szafki dają wrażenie harmonii i są świetnym kontrastem dla pięknego, drewnianego stołu. Gorąco polecamy Wam wybór okrągłego blatu do swojej kuchni, czy jadalni – sprzyja on kameralności rozmów, a brak kątów wprowadza do wnętrza łagodność. Aby zneutralizować ultranowoczesny charakter krzeseł, których oparcia stanowią geometryczne formy, ułożono na nich owcze skóry – okazuje się, że połączenie tak odmiennych stylów może przynieść zachwycający efekt!