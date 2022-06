Piękny dom obsypany nagrodami

To nie potrwa długo, aby zdać sobie sprawę, dlaczego to właśnie ten dom o pięciu pokojach, został nominowany do wielu prestiżowych nagród architektonicznych. Dom posiada wiele elementów, które naprawdę sprawiają, że warto o nich mówić. Początkowo budynek nie odznaczał się niczym szczególnym. Standardowa konstrukcja uwzględniała trzy pokoje i nie zachwycała niczym nowatorskim. Teraz obiekt jest dwukrotnie wyższy i dużo bardziej nowoczesny.

Kto zatem podjął się tego wyzwania i przekształcił tą nieruchomość w spektakularny przykład nowoczesnego designu? To dzieło ekspertów z SDA ARCHITECTURE LTD, których celem jest przesuwanie granic dobrego projektowania oraz tworzenie innowacyjnych i praktycznych rozwiązań, które inspirują, pobudzają i przekraczać oczekiwania klientów. To jest dokładnie to, co zrobili z projektem tego domu, zachowując przy tym doskonałą równowagę między estetyką, trwałością i funkcjonalnością. Przyjrzyjmy się bliżej efektom tej niezwykłej pracy architektów.