Wiejska chata w nowoczesnym stylu

Oryginalny budynek jawi się nieco introwertycznie i niedostępnie- w przeciwieństwie do niego, dobudowana i nadbudowana część jest otwarta i pozostaje w stałym dialogu z otoczeniem zewnętrznym. Pozwala naturze wedrzeć się do wnętrza, co sprawia, że staje się ona jego integralnym elementem, a także, dzięki licznym przeszkleniom, wpuszcza do środka mnóstwo naturalnego światła.