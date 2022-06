homify 360°: wyjątkowy dom nad Bałtykiem

Działka, na której wzniesiono ten wyjątkowy dom, znajduje się w jednej z nadmorskich miejscowości nad Bałtykiem, tuż za wydmami. Charakterystyczny dla tego typu miejsca krajobraz zdominowany jest przez wysokie drzewa, a teren przez lekkie pofałdowanie. Podczas początkowej inspekcji działki architekci odkryli kilka jej mankamentów, które stały się największymi wyzwaniami podczas projektowania i budowy domu. Podłoże parceli należy do relatywnie niestabilnych, poziom wód gruntowych jest wysoki, a siła ich wyporu duża. Wszystko to zdeterminowało materiału użyte do konstrukcji, kształt bryły i jej formę.