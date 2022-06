Wysoki sufit- 6 przykładów z efektem wow!

Pomieszczenie z wysokim sufitem to prawdziwy skarb. Przestrzeń zaczyna oddychać, wpada do niej więcej naturalnego światła.. pozytywy można mnożyć w nieskończoność! Jedynym minusem, jaki przychodzi do głowy, są trudności w ogrzaniu wysokiego pomieszczenia. Nowoczesna architektura doskonale zna zalety wysokich sufitów, ale znajdziemy je także w niektórych starych kamienicach. W przeszłości bogata dekoracja była obowiązkowa, kasetony, sztukaterie czy nawet freski pokrywały sufity. Dzisiaj mamy pełną dowolność!

Pomieszczenie z wysokim sufitem to oczywiście również wyzwanie, by jak najlepiej wykorzystać jego potencjał. Jeśli macie to szczęście, że takowe znajdują się w waszym domu lub mieszkaniu, poznajcie 6 pomysłów na wysoki sufit od profesjonalistów homify!