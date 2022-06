6 pomysłów na małą, ale praktyczną łazienkę

Lustro w łazience to obowiązkowa pozycja. Okrągła forma w ozdobnej ramie jest doskonała, ale do dużych łazienek. Jeżeli chcecie sprawić, by Wasza przestrzeń wizualnie zyskała na przestronności, wybierzcie klasyczny model, który możecie nawet przymocować do ściany zamiast płytek. To doskonały sposób również na to, żeby Wasza łazienka stała się bardziej świeża. Eksperci z FORMATIV. INDYWIDUALNE PROJEKTY WNĘTRZ postanowili pójść o krok dalej i wybrali w swoim projekcie nie samo lustro, ale zbudowaną z niego szafkę! Niewątpliwie to bardzo praktyczne rozwiązanie, które jest kombinacją dwóch niezbędnych elementów łazienki.