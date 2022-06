6 pomysłów na mieszkanie dla podróżnika!

Już lipiec – czas, kiedy część z Was wybierze się na upragnione wakacje. Są tacy, którzy podróżują przez cały rok. Zazwyczaj są to osoby, których pasją jest zwiedzanie różnych zakątków świata, bądź ich praca związana jest z turystyką. Nie jest łatwo urządzić mieszkanie dla takich jednostek. Nie może być w nim za dużo roślinności, ponieważ po powrocie możemy natrafić na wysuszone krzaczki. Co więcej, doświadczenie innych kultur, często wiąże się z posiadaniem mnóstwa pamiątek. Zazwyczaj nie ma ich gdzie postawić i nagromadzone na jednej szafce – tworzą w naszym wnętrzu kiczowaty styl. Mieszkanie dla podróżnika powinno być pełne kolory i przede wszystkim bliskie naturze. Przedstawiamy wam kilka propozycji jak w idealny sposób można zaaranżować tą przestrzeń!