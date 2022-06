Sypialnia dla małej kobietki – 6 pomysłów na aranżację

Małe dzieci potrzebują dużo snu. Zaleca się nawet, by w południe odbyły krótką drzemkę. O wiele łatwiej uda im się zasnąć, jeżeli przez okno nie będą wpadać jaskrawe promienie słońca. Nie tylko rolety, czy żaluzje są w stanie zatrzymać ostre światło. Doskonale sprawdzą się do tego zasłony ze wzorem w słodkie ptaszki. Specjaliści z PRACOWNIA PROJEKTOWA POCO DESIGN wybrali idealny model do sypialni dla dziewczynki. Zasłony w białym kolorze będziecie mogli połączyć z dowolnymi odcieniami, a zwierzęcy motyw sprawi, że całe wnętrze zyska na przytulności.