Luksusowe wnętrze starego magazynu

Gra w kręgle to doskonały sposób na spędzenie piątkowego popołudnia. Jej historia sięga czasów starożytnych, a niektórzy twierdzą nawet, że już jaskiniowcy uprawiali ten sport. Współcześnie jest to bardzo popularna forma rozrywki, która umożliwia spędzenie czasu w gronie przyjaciół i znajomych. Z roku na rok, powstają coraz to nowocześniejsze kręgielnie, w których można wykupić godzinne wejście i poddać się zabawie. Nasi eksperci tworząc to luksusowe wnętrze, pomyśleli również o tym, by stworzyć taką strefę. Wyszło im to świetnie!