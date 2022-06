Trend 2016 – wzory w aranżacji wnętrz!

Dekorowanie domu to świetna zabawa – zestawianie ze sobą mebli i dodatków, przyozdabianie ścian nową tapetą, przystrajanie okien zasłonami czy roletami. Możecie w ten sposób tworzyć niewielkim nakładem pracy zupełnie nowe aranżacje wnętrzarskie. W ostatnich sezonach królują wszechobecne wzory. Wzorzyste dodatki do domu dają nam nieskończenie wiele możliwości w wystroju wnętrz. Tapety, dywany i poduszki. Każdy z tych dodatków może mieć może inny wzór. Pozornie nie pasujący do innych. A jednak takie dodatki do domu mogą stworzyć oryginalną i wyjątkową kompozycję. Zobaczcie nasze propozycje najmodniejszych deseni i sposobów ich łączenia!