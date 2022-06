9 fantastycznych pomysłów na ogród!

Jeżeli na lato nasze życie całkowicie przenosi się do ogrodu, należy stworzyć w nim także specjalne miejsce na jadalnię. Bardzo podoba nam się pomysł od projektantów ze studia Garden idea, którzy zadbali o to, aby wydzielić na nią specjalny, osobny obszar, wkomponowany w całość aranżacji ogrodu. Otoczono go z jednej strony kamiennym murkiem, a z drugiej dekoracyjną pergolą. Prowadzi do niego ciekawa ścieżka wyłożona pojedynczymi kamieniami.