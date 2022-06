7 pytań, które trzeba zadać architektowi!

To kluczowe pytanie ponieważ zdecyduje o tym jaki system budowy wybierzecie. Większość inwestorów wznosi domy systemem gospodarczym. Polega on na samodzielnym angażowaniu ekip, które wykonują poszczególne etapy budowy. To rozwiązanie tańsze od zatrudnienia jednej ekipy do wszystkich prac, ale znacznie bardziej obciążające dla inwestora. Trzeba bowiem koordynować pracę wielu osób, co może być trudne dla osób aktywnych zawodowo. Dlatego część osób decyduje się na wybór jednej firmy jako generalnego wykonawcy, która jest odpowiedzialna za cały proces budowy – to bardzo wygodne ale i zarazem droższe rozwiązanie.