Podłogi do kuchni – 9 najlepszych opcji!

W kuchni świetnie sprawdzi się również posadzka drewniana – „ciepła” i bezpieczna. Pasuje praktycznie do każdego stylu od nowoczesnego, minimalistycznego poprzez industrialny kończąc na ciepłym i przytulnym stylu rustykalnym. Warunkiem jest wykonanie jej z twardego rodzimego drewna lub z drewna egzotycznego. Najlepsze będą duże deski – tradycyjne lub parkietowe, dobrego gatunku bez sęków i przebarwień, żeby posadzka była trwała i łatwa do utrzymania w czystości. Sposród dostępnych rodzajów posadzek drewnianych w kuchni najlepiej zastosować parkiet lub deski z litego drewna, ale trzeba je zabezpieczyć środkiem do uszczelniania krawędzi, by nie wnikała w nie i pod nie woda. Można też położyć kilkakrotnie lakierowane panele drewniane. Nie pracują one tak, jak drewno lite, więc jest mniejsze prawdopodobieństwo wybrzuszenia się lub rozsychania posadzki. Na podłodze w kuchni z rodzimych gatunków drewna najlepsze są: dąb, buk, klon, jawor, a z egzotycznych ipe, badi, jatoba, kempas, merbau, doussie, sucupira, brazylijska wiśnia. Wybierajmy drewno najwyższego gatunku o jednolitej barwie, równomiernym usłojeniu, pozbawione sęków, które pod wpływem użytkowania i wilgoci mogą wypadać. Pamiętajcie również o tym, że na ciemnym drewnie bardziej widać kurz, zarysowania i ślady zabrudzeń a w kuchni może to bardzo przeszkadzać.