Jak osiągnąć efekt nowoczesności w domu?

W aranżacji nowoczesnego domu nie chodzi jedynie o jego kolorystykę oraz styl wyposażenia. Musimy sięgnąć do samego początku i wziąć pod uwagę układ pomieszczeń oraz umiejscowienie, kształt i wielkość naszych okien. Nowoczesny dom to czyste linie, odpowiednie proporcje oraz otwartość planu. Zerknijcie na dom powyżej, autorstwa biura projektowego Mam Styl! Ten wspaniały dom jednorodzinny jest kwintesencją nowoczesnego podejścia do projektowania: wyposażony jest w dużą ilość szkła oraz efektowną wizualnie elewację. Nowoczesne wnętrza wprost uwielbiają światło, zarówno sztuczne, jak i naturalne. Najlepszy efekt dam nam jednak naturalne oświetlenie, dlatego tak ważne dla tego stylu są rozległe przeszklenia. Dzięki nim posesja w piękny i subtelny sposób połączy się z ogrodem, co jest must have współczesnego życia! Nowoczesne wnętrza są przestronne i widne, a co za tym idzie – otwarte, zarówno na zewnątrz, dzięki dużym oknom, jak i do wewnątrz, dzięki połączonym pomieszczeniom. Otwarty plan jest wręcz koniecznością przy aranżacji domu o nowoczesnym charakterze. Ale o tym za chwilę!