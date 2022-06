Top 5 tygodnia – najładniejsze domy w stylu EKO!

Coraz częściej decydujemy się na życie w zgodzie z naturą, wracając do korzeni i odrywając się od współczesnego, skomputeryzowanej i technologicznie przytłaczającej rzeczywistości. Internetowy detoks, agroturystyka, spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, ekologiczna żywość- to tylko niektóre z aspektów powrotu do życia w zgodzie z naturą. Trend ten widać także w architekturze i budownictwie- coraz częściej decydujemy się na domy, do których budowy wykorzystuje się naturalne, wytwarzane lokalnie surowce. Dodatkowo, domy takie opierają się o naturalne zasoby energii, starając się wykorzystywać siły natury, co nie tylko jest ogromnym wsparciem dla środowiska, ale także ulgą dla naszego budżetu.

Na homify staramy się pokazywać Wam ekologiczne domy przyszłości, udowadniając, że dobry design i solidna architektura mogą iść w parze ze zrównoważonym rozwojem. Obejrzyjcie najpopularniejsze EKO domy z ostatniego tygodnia!